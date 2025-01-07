Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve bugün İçişleri Bakanlığı Müşavirliği görevine atanan İlhan Ocaklı Şile İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Belediyelerden sorumlu İçişleri Bakanlık müşaviri İlhan Ocaklı, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hazım Gümüş ve çalışma arkadaşlarına ziyarette bulundu.

Çeyrek asırdır Şile’de siyasi hayatı olduğunu ifade eden Ocaklı, "İlçe Başkanlığım süresi dahil alt yapı, üst yapı, özellikle eğitim, sağlık gibi anlatmakla bitmeyecek onlarca kalıcı eseri önce insana hizmet anlayışıyla İlçemize kazandırdık. 2019 yılında halkımızın takdiriyle Belediye Başkanı seçildik ve göreve başladıktan sonra tüm dünya ve ülkemiz yaklaşık iki yıl pandemi ve ardından asrın felaketini yaşadık onlarca toplumsal felaketlerde görev yaptık Şile Belediyesi olarak ancak hiçbir zaman hedef projelerimizden vazgeçmedik ve Ankara İstanbul yollarını arşınladık ve İlçemizin geleceğine yönelik Kamu yatırımlarını kazandırdık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak göreve başladığını anımsatan İlhan Ocaklı, "Şile Belediye Başkanlığı dönemimde altına imza attığıkları çalışmaları İçişleri Bakanlık Müşaviri olarak yerinde görmek nasip oldu. İlçemize kazandırılan tüm hizmetler için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.