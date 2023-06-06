Bunlar da ilginizi çekebilir

Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan’ın evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına; Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, Yalvaç İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Başçavuş Seyhan’ın naaşı, bugün Isparta’nın Yalvaç ilçesi merkez Devlethan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri erkanın omuzlarında Hisarardı Köyü Mezarlığı’na defnedildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik tarafından Başçavuş Turgut Seyhan’ın oğlu Yusuf Seyhan’a Türk bayrağı verildi.

Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan’ın (54) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 haftadan bu yana ilik kanseri tedavisi gördüğü bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.