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Şarkıcı, piyanist, aranjör, şarkı yazarı, besteci Süeda Çatakoğlu, ilk albümünde Sezen Aksu klasiklerini yorumladı. Müzikal yeteneğini son çalışmasında ortaya koyan Çatakoğlu'nun projesinde; Amerika, Almanya'da ve Türkiye'den çok sayıda müzisyen, konuk sanatçı olarak yer aldı. abdpost.com / ABD (İGFA) - Şan, piyano, aranjörlük, söz yazarlığı ve bestecilik gibi alanlarda çok yönlü bir sanatçı olan Süeda Çatakoğlu, aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı “Süeda Sings Sezen Aksu" albümünü duyurdu.

"Süeda Sings Sezen Aksu" albümüne ilişkin konuşan Çatakoğlu, başta "Deliveren" olmak üzere "Düş Bahçeleri", "Biraz Pop ve Biraz Sezen", "Yürüyorum Düş Bahçelerinde" gibi albümlerden gerek müzisyen kimliğiyle gerekse önce Berlin'de şimdi ise Amerika'da sürdürdüğü hayat serüveni boyunca kendisinde en çok iz bırakan şarkılardan oluşan bir seçki olduğunu söyledi.

Çatakoğlu, Sezen Aksu'nun en çok sevilen şarkıları yerine kendisini en çok etkileyen, sözleri ve felsefesinin derinliği olan şarkıları seçtiğini söyledi.