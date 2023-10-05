Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FİBA Europe Cup’taki ilk mücadelesinde tarihinde çıktığı ilk Avrupa Kupası maçında Nevezis-Optibet’i 98-88 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, FİBA Europe Cup B Grubundaki ilk maçında Litvanya temsilcisi Nevezis-Optibet ile karşılaştı.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Maça rakip takım iyi başlarken ilk periyot 2-12’lik skorla Nevezis üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta skor bulmakta zorlanmayan Tarzanlar, farkı kapatsa da ilk yarı 45-42’lik skorla rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI İVME TAMAMEN YEŞİL-BEYAZLI TAKIMA GEÇTİ

Yeşil-beyazlı takım üçüncü periyoda hızlı başladı. Periyodun henüz başında beraberliği yakalayan (47-47) yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Terry'nin sayısıyla ilk kez öne geçti: 47-49. Bu dakikadan sonra etkili oyununu sürdüren Potanın Tarzanları, Daron Fatts Russell ve Ryan Luther'in sayılarıyla farkı açarak periyodu 75-70 üstün tamamladı. Son çeyreğe de etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson ve Fatts Russell'ın etkili oyunuyla son 5 dakikasına 89-78 önde girdiği müsabakadan 98-88 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takımda 6 isim çift haneli skor üretirken John Roberson attığı 25 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Karşılaşmada Daron Fatts Russell ve Emanuel Terry 16’şar sayı, Ryan Luther 15 sayı, Pako Cruz 11 sayı, James Anderson 10 sayı, Dorukhan Engindeniz 3 sayı, Mustafa Baki Görür 2 sayı ile maçı tamamladı.