Sezonun ilk ayçiçeği ürünü Keşan Ticaret Borsası’nda (TB) gerçekleştirilen sembolik salon satışıyla kilosu 24.50 TL’den Beşerler Grup tarafından satın alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, bazı yönetim kurulu üyeleri, Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin, Keşan Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve tüccarlar sezonun ilk ayçiçeği ürününün satışı için hazır bulundu.

"DOĞANIN 1 YILDA KOYDUĞUNU BİZ 5 AY ÖNCEDEN BİTİRİYORUZ"

Satıştan önce konuşma yapan Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, sezonun bölgemize, ülke ekonomisine, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

"Doğanın 1 yılda koyduğunu biz 5 ay önceden bitiriyoruz" diyen Kaymaz, "Bundan sonraki süreçte kuraklık, iklim krizi suyun ne kadar önemli olduğunu ve verimli kullanılması gerektiğini, ülke yönetimi olarak gıdanın güvenliği açısından su yönetiminin daha verimli kullanılabilmesi için basınçlı sulama sistemlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve su kaynaklarımınızın verimli kullanılabilmesi için önlemler alınması gerektiğine inanıyorum" dedi.

2023 sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ilk ürünlerin gelmeye başladığını, Keşan bölgesi için üretici için çok zor geçecek gibi göründüğünü söyledi. Şen, çeltik ile ilgili bir su sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Konuşmalar ardından salon satışına geçildi.

İlk ayçiçeği ürününü Keşan TB’ye getiren Boztepe Köyü’nden İlyas Tuna’nın 1 tonluk ürünü açık arttırmayla kilosu 24,50 TL’den Beşerler Grup tarafından satın alındı.

Üretici İlyas Tuna’ya, Keşan TB tarafından tablo ve 50 litrelik mazot, Keşan Ziraat Odası tarafından 2 bin TL’lik hediye çeki, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ise yaprak gübresi hediye edildi.