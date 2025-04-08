Bayram tatilinde İstanbul, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 2025 yılı yolcu rekorları kırıldı. 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında 6,1 milyon yolcuya hizmet verildi. Yılın ilk çeyreğinde seyahat eden yolcu sayısı ise 45 milyonu aştı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 45 milyon 175 bin 946ya ulaştığını bildirdi.

Ramazan Bayramı tatilinide içine alan 9 günlük tatili kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında 6,1 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirten Bakan Uraloğlu, birçok havalimanında 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı bir günde 258 bin 242 yolcuya hizmet verdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısının 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiğinin ise 42 bin 521 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Söz konusu tarihlerde İstanbul, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını da belirten Uraloğlu, "28 Mart-6 Nisan tarihlerinde İstanbul Havalimanımızda 15 bin 189 uçak trafiği gerçekleşti. Burada, 2 milyon 313 bin 597 yolcuya hizmet verilirken, dönüş yolculuklarının arttığı 6 Nisan Pazar günü 258 bin 242 yolcumuzu ağırlayarak 2025in en yüksek rakamına ulaştı. Bu dönemde, Esenboğa Havalimanında da 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleşti, 382 bin 737 yolcu havalimanımızı kullandı. Esenboğa Havalimanı da 6 Nisan günü 41 bin 577 kişiye hizmet vererek bu yılın yolcu rekorunu kırdı." diye konuştu.

İZMİR, ANTALYA VE MUĞLA'DAN DA REKOR GELDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 35 uçak trafiği ile 316 bin 790 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, söz konusu havalimanında 6 Nisanda 2025 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 35 bin 246 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Antalya Havalimanında da 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşirken 590 bin 189 yolcuya hizmet verildiğini belirterek Havalimanında 5 Nisan Cumartesi Günü 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekorunu kırdığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 437 uçak trafiğiyle ilgili tarih aralığında 58 bin 486 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Üç ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 45 milyonu geçti

2025 yılının ilk çeyreğinde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 204 bin 856 dış hatlarda ise 164 bin 880 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 500 bin 22 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiğinin 24 milyon 458 bin 978 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 45 milyon 175 bin 946 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,5 artış oldu. Havalimanları yük trafiği; iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 38 bin 913 tona ulaştı" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin üç aylık dönemde 6 bin 186 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

TURİZM MERKEZLERİ 3 AYDA 6 MİLYON 65 BİN 830 YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 3 milyon 604 bin 58, dış hatlarda ise 2 milyon 461 bin 772 olmak üzere toplamda 6 milyon 65 bin 830a ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 31 bin 971, dış hatlarda ise 18 bin 136 olmak üzere toplamda 50 bin 107 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Üç aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanında 2 milyon 358 bin 52, Antalya Havalimanında 3 milyon 36 bin 451, Muğla Dalaman Havalimanında ise 259 bin 170 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanında toplamda 297 bin 936 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanında toplamda 114 bin 221 yolcu trafiği gerçekleşti."