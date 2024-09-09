Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Şerif Artış İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluştu. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte bayrak törenine katılan Başkan Oktay Yılmaz, yeni döneme başlayan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

GELECEĞE YATIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini, okulların eksiklerini, ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde karşılamaya devam edeceklerini belirtti. Yıldırım’ın Türkiye’nin birçok kentinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu anımsatarak, “En doğru yatırım geleceğe ve gençliğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan sportif ve kültürel aktivitelerle onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan çocuklarımızın daha iyi fizikî şartlarda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarda zarar gören yıpranan bölümler ekiplerimiz tarafından onarılıyor. İlçemizdeki öğrencilerimizin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri maksadıyla kurumlarımızın bulunduğu bölgelerde trafik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün çabamız geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımıza daha iyi imkânlar sağlamak” ifadelerini kullandı.

HİZMETTE ÖNCELİK ÇOCUKLARIN

Eğitimden spora, kültür sanattan sosyal yaşama kadar her alanda çocukların gelişimine katkı sunacak işler yaptıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Yıldırım’ın dört bir yanında hizmete açtığımız uyumayan kütüphaneler sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan çocuklarımızın buluşma noktası oldu. 7-24 hizmet veren Mümine Şeremet ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nden sonra evlatlarımız için ilçenin ilk çocuk kütüphanesini hizmete açtık. Ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Hocası Molla Yegan’ın eğitim verdiği 6 asırlık medreseyi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açtık. Burada çocuklarımıza 35 farklı branşta robotik kodlamadan, uzaya, bilimden kültür sanata eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Tüm evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, İlyas Kader Spor Kompleksi başta olmak üzere 22 spor tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Yaz spor okullarında 45 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış spor okullarımızda eğitimler devam edecek. Tüm çocuklarımızı kış spor okullarımıza davet ediyorum. 15 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz sokak oyunları şenliği ile 15 binden fazla çocuğumuza dokunduk. 35 yeni mahalle parkı yaptık, 45 parkı da sil baştan yeniledik. Çocuklarımıza yeşil bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. Yeşil alanlarımızı toplam 1,5 milyon metrekare artırdık. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu