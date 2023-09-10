Sirena Yachts’ın, daha suya inmeden 20 adet satış rakamına ulaştığı yeni modeli Sirena 48, Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyerini yapacakİSTANBUL (İGFA) - Sirena Yachts’ın en yeni modeli Sirena 48, uluslararası arenaya çıkmak için gün sayıyor.

İlk gövdesi daha suya inmeden dünya çapında 20 adet satılarak sıra dışı bir başarıya imza atan Sirena 48, 12-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyerini yapacak.

Sirena 48’de yerleşim seçenekleri kıç güverteyle sınırlı değil. Flybridge’in yerleşimi de müşterinin tercihine sunuluyor. Standart modelde geniş bir misafir ağırlama bölüm, dış alan masası ve baş tarafı kaplayan güneşlenme minderleri bulunurken müşterinin isteğine göre bu bölüme hard top da eklenebiliyor. Yine tekne sahibinin isteği doğrultusunda hard top üzerine güneş panelleri de yerleştirilebiliyor.

Dört modelden (Sirena 58, 68, 78 ve 88) oluşan serideki büyük kardeşleri gibi Sirena 48 de performansıyla dikkat çekiyor.

Yarı-deplasman gövdeye sahip Sirena 48, deplasman modunda seyri verimli hale getirirken süratli planing performansıyla hız tutkunlarını da tatmin ediyor. 27 knot sürate ulaşan Sirena 48’in seyir hızı 16 knot. Yakıtın verimli şekilde kullanılmasını sağlayan 10 knot hızda ise 520 deniz mili menzile sahip.

AVRUPA’DAN SONRA ABD DE SİRENA FIRTINASI ESECEK

Sirena 48, Cannes’dan sonra arka arkaya en yeni ve yenilikçi modellerin sergilendiği Genoa Boat Show’da (21-26 Eylül) yer alarak Avrupa turunu sürdürecek. Sirena Yachts, Monaco Yacht Show’da Sirena 88’i de podyuma çıkaracak.

Avrupa’nın ardından dümeni okyanus ötesine çevirecek olan Sirena Yachts, 25-29 Ekim tarihleri arası yapılacak Fort Lauderdale International Boat Show’a (FLIBS) katılacak. Sirena Yachts’ın yeni modeli, ülkedeki tekne severler tarafından bir süredir sabırsızlıkla bekleniyor.