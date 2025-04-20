Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” kapsamında hayata geçirilen Doğum Desteği programına ilişkin sevindirici bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı dolayısıyla doğum desteği ile son gelişmeyi ve verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Göktaş, programa şu ana kadar 169 bin 921 başvuru alındığını ve ilk ödemelerin mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

“Aile Yılı’nda aileyi güçlendiren adımlarla vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Bakan Göktaş, paylaşımında, “Doğum Desteği programımıza 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeleri Mayıs ayında annelerimizin hesabına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, en çok başvuru İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’dan geldi.