İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi içerisinde oluşturulan Permakültür Uygulama Alanında ilk eğitim etkinliği İzmit Kent Konseyine yönelik gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde yer alan Permakültür Uygulama Alanında eğitimler başladı. İlk eğitim etkinliği İzmit Kent Konseyi üyelerine verildi.

Programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un yanı sıra İzmit Kent Konseyi Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Proje Çalışma Grubu, Çocuk Ödül Market Proje Ekibi, İzmit Kent Konseyi Kadın ve Emekli Meclisleri Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşan bir ekip ve Hacıhasan Mahallesi Muhtarı Ömer Uzun katıldı.

İzmit Belediyesi Ünal Özmural ve İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz katılımcılara Permakültür hakkında bilgiler verdi. Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural permakültür uygulamalarının önemine değinerek, “Daha az atık çıkarmakla ilgili çaba çok değerli. Bu kolay bir iş değil. Uzun soluklu bir iş. Dolayısıyla bu konuda bilinç arttırılması ve eğitimler üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.