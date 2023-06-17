İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına döşenecek ilk rayları kaynattı.İSTANBUL (İGFA) - İhalesi 2017’de yapılan ve 2018’de durdurulan hattı, yüzde 3-4 ilerleme seviyelerinde teslim aldıklarını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz, gelir gelmez bir ilk finans kaynağını bulduk. Ekim 2019’da buraya start verdik. Yani. Aslında ‘Sıfırdan başladık’ diyebileceğimiz bir hat burası. Bu, Finans Merkezi için düşünülmüş önemli bir hat. Dolayısıyla, yani ‘Finans Merkezi’yle ilgili nasıl yapalım’ çabası böyle gümbür gümbür giderken, ne yazık ki bu metro hattı da 2,5 seneyi aşkın süre ihmal edilmiş. Hiçbir şey yapılmamış. Biz, bu hattı sıfırdan ele aldık. Ve sıfırdan, 3,5 senedir gümbür gümbür çalışıyoruz. Böyle anlatırsak, milletin hafızasına daha iyi kazınır. Bunları söyleyelim ki, millet, nasıl iş yürüttüğümüzü bir daha hatırlasın” dedi.

Yapımı, eski yönetim tarafından 2017’de durdurulan, yeniden inşası 20 Eylül 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yeni bir aşamaya gelindi. Hatta, ray döşeme çalışmaları başladı. Hattın Site Mahallesi’nde, yerin 50 metre altındaki istasyon şantiyesine 250 basamaklı merdivenle inen İmamoğlu’na, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’dan hattaki son durumla ilgili bilgi aldı.