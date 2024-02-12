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İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin yönetmeni İlke İşisağ, filmin galasında yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetin izinde giden bir kadının hikayesini anlatmak benim için büyük bir gururdu. Yaşasın Cumhuriyet” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi unutulmaz bir gala yaptı. Programda konuşan İşisağ, “Yönetmenlik hep yaşını almış insanların yaptığı, yapacağı bir meslek gibi algılanıyor. Dolayısıyla 20’li yaşlarda biri film çektiği zaman haberlerde genç yönetmen diyorlar. Ben Leyla Hanım için çalışmaya başlayalı uzun zaman oldu. Başladığımda genç yönetmendim, artık yönetmenim.

“DOĞRU BİR İŞ YAPACAĞIMIZI FARK ETTİM”

Leyla Hanım projesinin yönetmenliği bana teklif edildiğinde İzmit’te tanındığını fakat dışarı da o kadar tanınmadığını ve ne kadar doğru bir iş yapacağımızı fark ettim. Dolayısıyla bu proje beni çok heyecanlandırdı. Ben öncelikle böyle büyük bir projede bana güvenen Koral Altın, Emrah Günkaya, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Film yapmak zor bir süreç. Gerçek bir hikâye anlatıyorsunuz, yanlış bir şey yapmak istemezsiniz. Dolayısıyla her şeyi derinlemesine araştırmak gerekiyordu.

“YAŞASIN CUMHURİYET”

Tam sıfır noktasında Maşukiye Köyü’nde çalışmaya başladık. O zamanda yaşayan, onun mesai arkadaşlarını bulduk ve böyle bir senaryo çıktı. Çok güzel oyuncularımız var. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son 30 yılın en soğuk zamanlarından birinde çektik filmi. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Senaryo sürecinde beni yalnız bırakmadığı için Gani Müjde’ye çok teşekkür ediyorum. Anne ve babama çok teşekkür ederim. Cumhuriyetin izinde giden bir kadının hikayesini anlatmak benim için büyük bir gururdu. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.