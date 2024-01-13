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İlknur Ertekin, Aşağı Zaferiye Mahallesi’ne muhtar adaylığını açıkladıErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Aşağı Zaferiye Mahallesi sakinlerinden İlknur Ertekin, 2024 Yerel Seçimleri’nde mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. 1973 Keşan’da dünyaya gelen İlknur Ertekin, Keşan Devlet Hastanesi, tekstil ve lokantacılık gibi birçok sektörde hizmetlerde bulunarak 30 yılın ardından emekli oldu.

Keşan Postası'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Ertekin; “Doğduğum günden beri Aşağı Zaferiye Mahallesin’de ikamet etmekteyim. İnsanlar ile iç içe olmayı, insanların sorunlarını dinlemeyi ve çözümler bulmayı, mahallemiz ile ilgili sorunlarımızı ortaya koyup onları tek tek ele alıp sorunlarımızı çözebilmek için hep birlikte gayret ile çalışacağız” dedi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi halkına en iyi hizmet, yardım ve desteği getirmenin yanında mahalledeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesizlerinin yanında olmanın önceliği olacağını ifade eden Ertekin; “Mahallemiz için birçok güzel çalışmaları uygulamaya koyacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Mahalle halkımıza verecekleri desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.