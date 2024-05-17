Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2024 Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.

Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.