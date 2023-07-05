MASKİ Genel Müdürlüğünün Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine kazandıracağı ve 18 Milyon TL yatırım bedeline sahip olan atıksu arıtma tesisi hızla yükseliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gelecek nesillere daha temiz bir Manisa hedefi ile atıksu arıtma tesisi yatırımlarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine kazandıracağı Atıksu Arıtma Tesisi hızla yükseliyor.

2 bin 500 eşdeğer nüfusa hitap edecek olan atıksu arıtma tesisi yatırımının maliyeti ise 18 milyon TL tesiste günlük 300 metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirilecek.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede 'dur' durak bilmeden çalıştıklarını ifade ederek, “Manisa’mızın geleceğini korumak için atılan en önemli adımların başında atıksu arıtma tesisleri geliyor. Biz de İdare olarak bu konuda önemli yatırımlara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Tesisin Kırkağaç ilçemiz İlyaslar mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "İlyaslar Mahalle Sakinleri olarak yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Geçtiğimiz yıllarda atıksu konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Mahallemiz içerisinden ve tarım arazileri içinden geçen deremizin kokusundan arazilerimizde duramaz hale gelmiştik. Şükürler olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle mahallemize Atıksu Arıtma tesisi kazandırılıyor. İnşallah iki ay gibi bir süre zarfında çalışmalar tamamlanacak. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tesisimiz tamamlanınca inşallah Başkanımızı da mahallemize davet ederek görkemli bir şekilde açılışını yapmayı düşüyoruz” dedi.