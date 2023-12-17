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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kırkağaç’ın İlyaslar mahallesinde inşa edilen atıksu arıtma tesisi için 10 milyon 304 bin TL’lik ek kredi talebine Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında onay geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde atıksu arıtma tesisi yatırımlarıyla öne çıkan kurumlardan olan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Kırkağaç İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi için yaptığı ek kredi talebine Meclis’ten onay geldi.

Büyükşehir Belediyesinin Aralık ayı Olağan toplantısında görüşülen madde sonrasında 10 milyon 304 bin TL’lik ek kredi talebi oybirliğiyle geçti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de, İlyaslar AAT'de inşaat çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ifade ederek, “Bu ek krediyle İnşallah İlyaslar AAT'de bizim dönemimizde tamamlanmış atıksu arıtma tesislerinden biri olacak. Şehrimize, beldemize hayırlı olsun” dedi. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tesisin yatırım maliyeti de yeni kredi ile birlikte 29,5 milyon TL’ye yükseldi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İlyaslar’da kazandırılacak olan tesis, 2 bin 500 eşdeğer nüfusa hitap edecek. Tesiste günlük 300 metreküp atıksu arıtımı yapılacak.



