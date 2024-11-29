Türkiye’nin makine teknolojileri alanındaki en prestijli fuarlarından biri olan BUMATECH Fuarları, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Üretimin her aşamasındaki birçok sektöre dokunan son teknolojileri sergileyen fuarlar, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirdiBURSA (İGFA) - Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından organize edilen ve imalat sanayisine büyük katkılar sağlayan BUMATECH Fuarları, bu yıl da Türkiye’nin makine sektöründeki yenilikçi teknolojilerini sergileyerek global pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefledi.

Bu yılki BUMATECH Fuarlarında katılımcıların yüzde 60’ını yerli üreticiler oluştururken, yüzde 40’ını da ithalatçı firmalar temsil etti.

Lazer teknolojilerinden boru bükme makinelerine, CNC makinelerinden kesici takımlara, yazılım ve dijital teknolojilerden otomasyon sistemlerine, kaynak ve robotik sistemlerden fabrika donanımlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin tanıtıldığı fuar, katılımcılarına yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları sunuyor.

Düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların yerli üreticilere sağladığı katkılara vurgu yaptı. BUMATECH'in her zaman yerli üreticilerin yoğun katılım gösterdiği bir platform olduğunu belirten Ersözlü, "Ulusal ve uluslararası pazarda sıkça duyulan fiyat-performans makineleri bu fuarlarda sektörle buluşacak. Ayrıca, ilk defa sergilenecek makinelerin lansmanları ve sunulan finansman modelleriyle makineler yeni sahiplerini bulacak” dedi.

Törene katılan Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz de, fuarın Türkiye'nin üretim gücünü ve yenilikçi teknolojilerini dünya ile buluşturması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

1 Aralık'a kadar ziyaretçiye açık kalacak olan BUMATECH, Cumartesi'ye kadar saat 10.00 – 18.00, son gün olan 1 Aralık Pazar günü ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.