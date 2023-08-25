Düzce'nin Yığılca ilçesindeki camide toplanan yardım paralarını imam odasında sayarken cebine atmaya çalıştığı esnada güvenlik kamerasını fark eden cami imamı bir anda vazgeçti. Kameralara saniye saniye yansıyan şüpheli hareketlerine devam ederken, hakkında soruşturma açıldı.Ahmet ÇELİK / DÜZCE (İGFA) - Akıllara durgunluk veren olay, Yığılca’nın eski adı İncirler olan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Camii’nin imam odasında yaşandı.

Mahalle caminin imamı R.Y. isimli şahıs, cemaat tarafından bağışlanan yüklü miktarda parayla bir odada baş başa kalınca ne yapacağını şaşırdı.

PARAYI CEBİNE ATARKEN KAMERAYI FARK ETTİ!

İddiaya göre, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam’a yakınlığıyla bilinen Cami İmamı R.Y., 28 Temmuz Cuma günü Cuma namazı sonrasında cemaatin bağışladığı paraları, 29 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazından sonra caminin imam odasına giderek saymaya başladı.

Bu işlemin, paraların toplanmasından 1 gün sonra neden yapıldığı konusu ayrı bir soru işareti oluştururken, şüpheli R.Y., paralarla baş başa kaldığı odada ne yapacağını şaşırdı.

Güvenlik Kamerasına yansıyan görüntülerde R.Y., paraları sayarken, bir miktar parayı cebine atmak üzere hamle yaptığı esnada odada bulunan güvenlik kamerasını fark etti. Bunun üzerine panikleyerek paraları geri bırakan R.Y., şüpheli hareketlerine bir süre daha devem etti. O anlar odada bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

https://youtu.be/IRU8upQa3ys

Bu skandal iddia, görüntülerle birlikte haber merkezimize ulaşınca, haber ekibimiz harekete geçerek araştırmaya başladı.

RASİM ÇAM: “KONUYLA İLGİM YOK”

Haber ekibimiz, konuyla ilgili olarak Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam’ı arayarak durumu sordu.

Şüpheli şahısla tanıştıklarını ifade eden Çam: “böyle bir söylenti var ama bu konunun muhatabı Savcılık, Diyanet ve Müftülüktür. Bu kurumlar tarafından gerekli tahkikatlar yapılır ve olay aydınlatılır. Ben bir Belediye Başkanı olarak herkesle tanışıyorum, herkesle ilişkim olabilir. Ama bu konuyla ilgim alakam olduğu anlamına gelmez” İfadelerini kullandı.

İL MÜFTÜSÜ “HABERİM YOK” DEDİ AMA…

Konu ile ilgili Düzce il Müftüsü Osman Sayın’a ulaşan haber merkezimize Müftünün: “Ben izindeyim konudan haberim yok” şeklinde açıklaması, Müftülüğün konuya hassasiyetini gözler önüne serdi.

Öte yandan gündeme bomba gibi düşen bu iddia üzerine Düzce İl Müftülüğü'nce tahkikat başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı.