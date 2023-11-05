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Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip 45. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda koşulduİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümünde, “Yüzyılın Koşusu” başlığı ve 45 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu başlangıç kornasını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet çaldı.

Semih İmamoğlu da maraton başlangıcında babası İmamoğlu’na eşlik etti.

Katılımcıların sevgi gösterileriyle selamladığı İmamoğlu, başlangıç öncesi yaptığı konuşmada tüm koşuculara başarılar diledi.

Başkan İmamoğlu, “Hep birlikte bugün; Cumhuriyet için, bayrağımız için, milletimiz için, İstanbul'umuz için barış için ve Mustafa Kemal Atatürk için koşalım” çağrısında bulundu.

“100” GÖĞÜS NUMARASINI OĞLU SEMİH’E TESLİM ETTİ

Daha sonra maratona katılan Başkan İmamoğlu, 100 göğüs numarasıyla zaman zaman yürüdü, zaman zaman da koştu.

Yol üzerinde 100 göğüs numarasını oğlu Semih’e teslim eden İmamoğlu, yarışa katılan sporcuların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.