TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyeler üzerinden gündeme getirilen SGK borçlarıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok” açıklamasıyla gündeme gelen CHP’li belediyelerin SGK’ya olan prim borcu tartışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, açıklamasına, “Belediye borçları üzerinden yaratılan tartışmanın gerçek fotoğrafını çekeceğiz” sözleriyle başladı. “Göreceksiniz ki, yönetme becerisini uzun süre önce kaybeden bu hükümet, beceriksizliklerini CHP’li belediyelere kara çalıp örtmeye çalışırken, aslında kendi başarısızlıklarını da bir kez daha ifşa ettiler” diyen İmamoğlu, “Hoş bir süreç işletilmiyor. Muhataplar masada olmadan, tartışmadan, çözüm aramak için değil cezalandırma tavrı, bizlere çok kötü bir dönemi yaşatmakta. Sadece CHP’li belediyelerin SGK ya da vergi borcu varmış gibi başlatılan tartışma, halkımıza önemli bazı verileri aktarmak için de bize fırsat verdi” ifadelerini kullandı.

“İBB’NİN SGK’YA TEK KURUŞ BORCU YOK”

İBB’nin SGK’ya tek bir kuruş borcu olmadığını aktaran İmamoğlu, “Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketimizin 1,5 milyar liralık borcu vardır. Bizden önceki borç ise, 2021 yılından başlayarak yapılandırmıştır. Yıllara sair ödenmektedir. Bu ülkede borcu olmayan hane, borcu olmayan işletme mi vardır? Ödüyorsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir artık. 7 iştirak şirketimizin de 2,3 milyar lira borcu bulunmaktadır. Kuşkusuz bunlar da ödenecektir. Ödüyoruz da. Ne borçlar ödedik” bilgilerini paylaştı.