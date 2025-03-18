İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini açıklaması sonrasında karara yönelik İmamoğlu'ndan açıklama geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üniversitesi yönetiminin aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversitenin kararının hukuksuz olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu açıklamasında, "Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş yok tek başına!" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamındaki konuyu görüşmek üzere bugün yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurmuştu.