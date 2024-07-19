Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, ekonomi, göçmenler ve sığınmacılar, kayyım ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi başlıklarına dikkati çekti.Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı. TBB Konağı’nda düzenen toplantıda TBB Encümen üyeleri Diyarbakır, Eskişehir, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Adıyaman, Artvin, Edirne, Nevşehir, Zonguldak, Ankara Keçiören, Konya Selçuk belediye başkanları da hazır bulundu. Encümen Toplantısı’nda Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu Kurulması, Tasarruf Tedbirlerinden Kaynaklı Sorunlar, TBB Yardımları, Avrupa Hareketlilik Haftası Programı, Belediye Sorunları ve Çözümüne İlişkin Eylem Planı, Kayyım Uygulamasının Hukuki Çerçevesi gündem maddeleri görüşüldü.

“BAZI YEREL YÖNETİMLERİN HİZMETLERİNİN ENGELLEDİĞİNİ DE TESPİT ETMİŞ DURUMDAYIZ”

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan İmamoğlu, “Bu encümen toplantısındaki gündemle ilgili bazı bilgiler aktaracağım. TBB olarak yerel yönetimlerin özellikle bu dönem içinde bulunduğu her türlü sıkıntıyı takip eden bir etkili, ilgili süreci ortaya koyacağız. Bu nedenle gündeme dair hemen hemen her konuda komisyonlarımız var ve komisyonlarımızı çok aktif bir biçimde çalıştıracağımızı kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu çalışmalar hızlıca başladı. Ara vermeden toplantılar yapıyoruz ve toplantılar ekseninde de açıkçası yeni kararlar ve yeni çalışma başlıklarıyla yolumuzu oldukça yoğun bir takvime tabi tutuyoruz. Tabii bugün kesinlikle ekonomik koşullar paralelinde yerel yönetimlerin çok yoğun sorunlar içerisinde olduğu bir gerçek. Çok büyük boyutlara ulaşan enflasyonun etkisi, yakıt, enerji fiyatlarındaki yüksek artış gerçekten hizmet maliyetlerimizi çok yüksek seviyelere taşımakta. Bu anlamda bazı yerel yönetimlerin hizmetlerinin engellediğini de tespit etmiş durumdayız” dedi.

16 MİLYON YERİNE 20 MİLYONA YAKIN İNSANA SU VERİYOR DURUMDAYIZ”

Resmi nüfusu 16 milyona yakın İstanbul'da sadece geçici koruma ve ikamet izinli 1 milyonun üzerinde kayıtlı nüfus olduğuna dikkati çeken Başkan İmamoğlu, "Tabii buna kaçak olan düzensiz göçmenler ve vatandaşlık alanlar dahil edildiğinde bu rakamın 2, 2 buçuk katı oranında büyüdüğünü tespit etmiş durumdayız. Zira bunu su tüketiminde de şu anda tespit edebiliyoruz. 180 litre su tüketimi günde var iken ortalama şu anda biz 225 litreyi aşan rakamlara ulaşmış bir tüketimle karşı karşıyayız. Yani bu demek oluyor ki 16 milyon yerine 20 milyona yakın insana İstanbul örneğinde su veriyor durumdayız. Dolayısıyla biz tabii yerel yönetimlerde bu hizmetlerimizi en üst seviyeye taşımak adına şehirlerimizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“BU ZOR ORTAMDA YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

İmamoğlu, Büyükşehir Belediye paylarının dağıtımındaki adaletsizliğin giderilmesi, yıllık kişi başı pay ortalamasının altında kalan büyükşehir belediyelerin ortalamalarının oraya yaklaştırılması, mahalli idareler genel bütçe vergi gelirlerinden Türk vatandaşı olan nüfusa ayrılan bütçe paylarının sığınma sayısını da içerecek şekilde değerlendirilmesi ve ona göre bu zor ortamda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

“Kaynak israfının önüne geçilmesi meselesinde de kurumlar arası iletişimin bu meselede az önce söylediğim o şeffaflığın, bilgi akışının yapılması, ortak toplantıların olması, sivil toplum kuruluşlarının da bu çerçevede meseleye dahil edilmesi önemli bir gündem" diyen İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan göç kurulunda Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla özellikle sığınmacı nüfusun yoğun bulunduğu il ve ilçe belediyelerinin temsilinin sağlanması çağrısını da yapmak istiyorum. İl göç kurullarında belediyelerin etkin katılımı sağlanmalı, yetki ve görevi de net olarak belirlenmelidir. Göç konusunda farklılaşan bölgesel ve yerel ölçekteki sorunların çözümü için bölgesel analizler ve stratejik planların hazırlanmasına önce ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda yapılmalıdır. Belediyeler olarak ortak taleplerimizin bu doğrultuda sıralandığını kamuoyuyla paylaşıyorum.” diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLMELİDİR"

TBMM’de tartışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik TBB olarak, “kısırlaştır-aşıla-yaşat” politikasının benimsenmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını söyleyen Başkan Ekrem İmamoğlu, “TBB olarak canlıların yaşamına son vermeden kısırlaştır-aşıla-yaşat politikasının en üst seviyede bir seferberlikle yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle belediyelerimiz arasında koordinasyon gerek ilçeler gerekse ilde sınır illerde çözüm çok büyük önem taşımaktadır. Kısırlaştırma işlemlerinin süpürme şeklinde yapılması sayesinde bölgesel olarak kısırlaştırılmamış hayvan kalmaması hedef olmalıdır. İlgili bakanlıklar tarafından mevcut yasaya göre yapılması elzem denetimlerin de yapılmadığını belirtmemiz gerekir. Yerel yönetimlerle iş birliği yoluna acilen gidilmeli. Bu konuda çok eksik bir zaman dilimi işletilmiştir. Bu iş birliği yapılmamaktadır” dedi.