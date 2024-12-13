TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nobel ödüllü dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun da katıldığı, ‘İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı’ konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Şişli ve Ataşehir Belediyeleri tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, “İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmaları, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından yapıldı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da konferansın “Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri” başlıklı özel oturumunda, gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtladı.

DUAYEN EKONOMİST PROF. ACEMOĞLU’NUN ARDINDAN KONUŞTU

Prof. Acemoğlu’nun ardından konuşan TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu ise, İstanbul’un Türkiye ve dünya ölçeğindeki ekonomik büyüklüğünü anlatan çarpıcı rakamlar paylaşarak, özetle şunları söyledi:

“Yüzyıllar boyu dünyanın önde gelen ticaret, eğitim ve inovasyon merkezlerinden birisi olmayı başaran İstanbul, son yıllarda oluşan fırsatları kaçırmamak adına, hızlı bir yapısal dönüşüm yaşamakta ve çok yönlü uluslararası ağları, İstanbul'umuzu belki de göbeğine, merkezine oturtacak şekilde, modern bir kent ekonomisini bu şehirde var etme konusunda güçlü adımları atmaktadır. Bilgi temelini ve yüksek katma değer üreten sektörlerdeki kümelenmelerde dahi, onlar da dahil olmak üzere, birçok yenilikçi sektör sayesinde kent ekonomisi, girişimciler ve yatırımcılar için oldukça cazip olan bir altyapıya sahip bir çeşitliliğe sahip. İstanbul, yüksek katma değer üreten yenilikçi ve yaratıcı ekonomisiyle, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundadır, olmak zorundadır. Olduğu ortamdan ve konumdan da henüz elbette ki tatmin olmuş değiliz, memnun değiliz. Daha üst seviyeleri yakalamak zorundayız.”

“İSTANBUL, TAM KAPASİTEDE DEĞİL”

“İstanbul, tam kapasitede değil. Ama öyle olmasa da girişimciler için her tür imkan ve fırsatın olduğu ve o altyapıya, o kapasiteye sahip, dünyanın nadir, belki de ilk üç-beş şehrinden birisidir. Girişimcilik kültürü, nitelikli eğitim veren üniversiteleri, özgür üniversiteleri, genç ve dinamik nüfusu, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, melek yatırım ağları, girişim sermayesi fonları, pazar gümrüğü gibi olanakların yanı sıra, bu güzel şehrimiz, dünyanın merkezi olan bu güzel İstanbul'umuz, girişimcilerin bürokratik ve yasal işlemlerini kolaylaştırmak için, gelişkin bir destekleyici hizmet ağını sunabilmeyi, en üst seviyede kolaylaştırabilmeyi de sağlama yolunda ilerlemektedir. Sahip olduğu tüm bu üst düzey hizmetler ile İstanbul'un günümüzde girişimcilik ve inovasyonun tetiklendiği, kesinlikle doğal, kendi ruhunda olduğu bir karakteriyle çekim merkezidir. İstanbul'un bu niteliğini pekiştiren, şehrimize büyük değer katan iki ilçemiz de tam da bu yönüyle birbiriyle bağ kurarak, bu gelişimi daha marka bir seviyeye taşımak konusunda bilinçli bir adım atmıştır.”

“BU DÖNEMDE FASONCU DEĞİL, ÖNCÜ FİKİRLERİN İLK ÖNDEKİ LOKOMOTİFİ OLMALIYIZ”

40-50 yıllık bir süreçte, İstanbul ve çevre illerinde baş döndürücü bir akış yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, “İyi yönetemediğiniz zaman, gerçekten çağı yakalayamıyorsunuz ve fasoncu olabiliyorsunuz. Ben de diyorum ki; tam da bu dönemde fasoncu değil, yaratıcı, öncü fikirlerin ilk öndeki lokomotifinde, hatta direksiyon başındaki kaptanları olan, şoförleri olan, yönlendiricileri olan bir şehir ve bir ülke olmak durumundayız. Bu şehrin ve bu ülkenin yaratıcı insanları istediğinde, dünyanın en iyi noktalarına gelebilmektedir. En iyi örneği de işte Sayın Daron Acemoğlu burada, hepimizin önünde oturuyor ve bize örnek oluyor. Bu bakımdan tam da bu iki ilçenin önümüze çizdiği bir perspektifi, bilinçli olarak, gelecek vizyonu olarak tüm ilçelerimizin, ilçe belediye başkanlarımızın kendi misyonlarına göre ‘neyi öne çıkartabilir, o şehrin, o ilçenin neyle alınmasını sağlayabiliriz’ bakış açısıyla mutlak kısa, orta, uzun vadeli gelecek planını yapmaya, bütün ilçelerimizde davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“BEYLİKDÜZÜ ŞİŞLİ’Yİ GEÇECEK” ANISINI PAYLAŞTI

“Her ne kadar şimdi Ataşehir, ‘finansın merkezi’ tarifini kendilerine mal etmişlerse de onlara partner olabilme kapasitesine sahip ilçeler, bu hedeflerden vazgeçmeden, diğer arkadaşlarıyla yarışabilme marifetini göstermelidirler” diyen İmamoğlu, “Beylikdüzü'ne belediye başkanı adayı olduğumda, ‘Beylikdüzü Şişli’yi geçecek’ diye Beylikdüzü'ndeki billboardları donatmıştım. O dönemki büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül, otobüsten görünce buna bozuldu. Bildiğiniz kızdı. Ama hedefimiz oydu. Neyse, Şişli'yi es geçtik, şimdi İstanbul lokomotif olmaya devam ediyor. Yolculuğu böyle devam ediyor. Onun için hedefinizi lütfen çok ileri noktalara koyun. Ama bu hedef, elbette ki bir makam elde etme hedefi değil, yaşadığımız şehri, kurumları, kurallarıyla güçlendirerek geleceğe hazırlamak ve 21. yüzyılı çok güçlü şekilde şehrimize, ülkemizde yaşatmak. Emin olun, bunu başardığınız zaman, yakın coğrafyamızda da barışı ve huzuru konuşuruz. Ve gerçekten dünyaya ve insanlığa büyük katkılar sunarız. Çünkü biz, medeniyetin ve insanlığın doğduğu şehirlerin beşiğindeki kişileriz. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok büyük” ifadelerini kullandı.