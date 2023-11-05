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CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda Özgür Özel'in 812 oy alarak genel başkan seçilmesi sonrasında kurultayın divan başkanlığını da üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, saatlerce uyumadığını ifade ederken, eski genel başkan Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları da ses getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 45. İstanbul Maratonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, yürüyüş yaptığı esnada yanıtladı.

"Bugün nasıl bir gün” sorusuna, “Güzel bir gün" şeklinde yanıt veren Başkan İmamoğlu, Ankara'da üstlendiği siyasi sorumluluğun, partisinin ve Cumhuriyetin 100’ncü yılında büyük bir onur olduğnu ifade etti.

"HİÇBİRİMİZ KOLTUKLARIMIZIN SAHİBİ DEĞİLİZ"

"Sayın Özgür Özel, önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldi" diyen Başkan İmamoğlu, "Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için, büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun ama bir siyasi partinin liderliği olsun; günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Kaldı ki üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli, onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli. Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli" diye konuştu.

“ANKARA’YA DÖNÜP, ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEĞİM”

Başkan İmamoğlu, “Uyuyabildiniz mi” sorusunu ise, “Yok. Uyuyamadım. Herhalde 1 gün daha uyumayacağım, ama olsun. Bazen bunu yaşıyoruz. Şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var, onu söyleyeyim. Ankara'ya döneceğim. Kısmet olursa, Anıtkabir'i ziyaret edeceğim kurul üyelerimizle birlikte. Duamızı edeceğiz. Ata'mıza minnet duygularımızı ileteceğiz. Bize bıraktığı güzel miraslar için, güzel cennet vatan için, İstanbul'un kurtuluşunu sağladığı için, istiklal mücadelemizi kazandığı için, minnet duygularımızı ileteceğiz. Ona layık olmak, milletimize, devletimize, bayrağımıza layık olmak, kamu görevi yapıyorsanız, en önemli sorumluluğunuz diye düşünüyorum. Güzel bir gün. 4-5 Kasım, benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu” şekinde yanıtladı.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİMİZİN BÜYÜĞÜ, BAŞIMIZIN TACIDIR”

Gazetecilerin “Genel Başkanla da görüşebildiniz mi? Gecenin sonunda ya da bugün böyle bir görüşme olacak mı” sorusuna ise Başkan İmamoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

“Ben, kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde, kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür. Başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, hepimiz faydalanacağız diğer genel başkanlarımızla, dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi. Kendilerine sağlık diliyorum. Allah, sağlığını versin. Ömrü uzun olsun. İnşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım”