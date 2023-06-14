İYİ Partili Türkoğlu'na TBMM'de bir görev daha İYİ Partili Türkoğlu'na TBMM'de bir görev daha

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüştü.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi sonrasında basın mensuplarına el sallayan başkanlar, farklı araçlarla tesisten ayrıldı.