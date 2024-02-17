Tahmini Okuma Süresi: dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte Pazar ziyareti yapıp, vatandaşlarla birbirinden ilginç diyaloglar gerçekleştirdiİSTANBUL (İGFA)- Pazar girişinde karşılaştığı bir kadın vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğini, “5 sene önce size oy vermedim, ama bu sefer oyum size. Kesinlikle size. Çok pişmanım. Ama artık oyum size” sözleriyle gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun vatandaşa yanıt, “Sağ olun. Ben de size layık olacağım” oldu. İmamoğlu, “Selamünaleyküm. İnşallah kazanırsın, inşallah” sözleriyle kendisini karşılayan yaş almış kadın vatandaşa da “Aleykümselam. Ay anneciğim ellerinden öperim. Bir isteğiniz var mı” sorusunu yöneltti. Vatandaşın İmamoğlu’na yanıtı, “Can sağlığı. Kazan yeter” oldu.