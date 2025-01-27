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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a desteklediğini belirten Başkan İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını da eleştirirken, “Türkiye buna darbe dönemlerinden alışık. Sayın Selahattin Demirtaş genel başkanken tutuklandı. 7 yıldır cezaevinde. Darbeden 45 yıl sonra Ümit Özdağ yargı eliyle tutuklandı. İkisine de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yönelik operasyonlar ve kayyım atamaları hakkında düzenlediği basın açıklamasında "Turbun büyüğü bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın" dedi.

“Yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" ifadeleriyle duyurulan toplantı, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde düzenlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Saraçhane'de yaptığı açıklamalarına yönelik re'sen soruşturma açıldı. İmamoğlu, CHP'ye yönelik operasyonlar ve kayyım atamaları hakkında düzenlediği basın açıklamasında "Turbun büyüğü bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın" dedi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu davalarında görevli bilirkişiyi jhedef gösterdiği gerekçesiyle resen soruşturma açtı.

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