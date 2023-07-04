İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim' çağrısı için kurduğu internet sitesi yayına başladı.İSTANBUL (İGFA) - iktidaricindegisim.org adresiyle açılan siteyi duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sitede yer alan mesajda, "Türkiye’nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı" denildi.