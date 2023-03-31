İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Mart 2023 tarihinde Edirne’yi ziyaret etti. İmamoğlu, ilk önce Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in doğumunun 591. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer CHP’li belediye başkanları ile birlikte halka hitap eden İmamoğlu, ülkenin demokrasi mücadelesine vurgu yaptı.

Edirne halkına seslenen İmamoğlu, “Edirne’nin enerjisini almaya geldim. Bütün Türkiye’yi dolaşmaya başlıyorum. Harika görünüyorsunuz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

TARİHİMİZ PIRIL PIRIL ANILARLA DOLU

Edirne’nin tarihi ve kültürel önemine de vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in doğum gününde Edirne’de olmak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nda çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in bir evladı olarak, Edirne’den sizlerle beraber olmak benim için dünyanın en mutlu olaylarından biri. Tarihimiz gerçekten pırıl pırıl anılarla dolu. Güzel insanların bize bıraktığı çok fazla emanetlerle dolu. İşte Fatih Sultan Mehmet’in bize emanet ettiği Edirne, serhat şehri” diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet’in entellektüel bir insan olduğunu ve laikliği savunduğunu belirten İmamoğlu, “Aslında Fatih Sultan Mehmet entellektüel bir insan. Fatih Sultan Mehmet hiçbir inançtan dolayı insanını ayırt etmemiş. Yüzyıllar önce belki de dünyada laikliği kendi büyüttüğü topraklarda yaşatan entellektüel bir padişah” ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN UMUDU OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN"

Başkan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı olması için çalıştıklarını belirterek, “Biz, 86 milyon insanımızın iktidarı için yola çıktık. Bu ülkede birinin dediği oluyorsa orada bir hata var. Bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa ondan korkacaksınız. Ben çok zenginim. İstanbul’da 16 milyon insanın varlığını zenginlik kabul ediyorum. Ben ülkemin 86 milyon insanımın varlığını zenginlik kabul ediyorum. Umut burada derken kendinizi işaret etmenizi istiyorum. Bu ülkenin umudu olduğunuzu unutmayın.” dedi. İmamoğlu, gençlere de seslenerek, onlara ücretsiz pasaport vaadinde bulundu. İmamoğlu, “Gençlerden para almayacağız. Bizim gençlerimiz dünyadan çok şey alacaklar ama hayallerini bu ülkede yaşayacaklar. Ben sırtımı size yasladım sevgili gençler. Çok güzel bir gelecek sunacağız.” diye konuştu.

BUNLAR ‘YARDIMLARI KESERLER’ DEDİ, BİZ YARDIMLARI 5 KATINA ÇIKARDIK

Bu arada 25 yıllık AK Parti iktidarından sonra İstanbul’u kazanarak kötü bir dönemi bitirdiklerini savunan Başkan İmamoğlu, “Bunlar sizin sosyal hizmetle ilgili size verilen yardımları keserler dediler, biz yardımları beş katına çıkarttık. Bunlar yatırım yapamazlar dediler, mayısta başladık bu mayısta bitecek. Geçen sene temmuzda başladık 300 günde 300 projenin açılışını yapıyoruz. 150 projeyi de baktım yıl sonu 190’ı bulduk” diyen İmamoğlu, çalışma arkadaşlarının da kendisi gibi deneyimli ve liyakatli insanlar olduğunu söyledi.