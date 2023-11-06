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CHP 38. Olağan Kurultayı'nı Divan Başkanı olarak yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i, Çankaya’daki çalışma ofisinde ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çankaya'daki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, CHP milletvekilleri Veli Ağababa, Suat Özçağdaş, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut ve yeni Parti Meclisi üyesi Selin Saye Böke eşlik etti.

İkili, ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

KURULTAY BAŞKANI İMAMOĞLU: “GÖREVİMİN BAŞINA DÖNÜYORUM”

Kurultay Divan Başkanı sıfatıyla ilk sözü alan İmamoğlu, “Kurultay Divan Başkanlığı olarak, kendilerini ziyaret edip, sürece dair hem teşekkür ettim hem de bilgi aktardım. Yeni yüzyılın ilk günleri. Böylesi bir ortamda bana, Kurultay Başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum, onurluyum Aynı zamanda kurultay; çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Ben buradan, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ki kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem teşekkürlerimi kendisine sunacağım. Ve bu kapsamda bugün de 8’nci Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi aktardım ve süreçlere dair bilgi verdim. Görevimi bitirmiş oldum. Genel Başkanımdan izin isteyerek, İstanbul'a, görevimin başına dönüyorum" dedi.

ÖZEL: “KURUCUMUZ ATATÜRK'E LAYIK BAŞARILARI HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ”

"Ekrem Başkan için şöyle söylemek lazım: Hangi işin ucundan tutsa, dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçirdiğimiz kurultay sürecinde, elbette herkes bu göreve talip olmak ister. Ama teklif etseniz, herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, zorluklarının olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan, bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız, ‘Kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım’ demişti. Ve tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Ve büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız, güzel şekilde sonuçlandı" dedi.

Özel, Türkiye'nin güzel yerlere taşınacğaını belirterek, "İkinci yüzyılda, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.