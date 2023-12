Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’ye iki EuroLeague, bir de Koraç Kupası şampiyonluğu kupası kazandıran Anadolu Efes Spor Kulübü Başkan’ı Tuncay Özilhan’ı ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına yaptığı ziyaretin bir benzerini, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan’a gerçekleştirdi.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki kulüp binasında gerçekleşen buluşmada, İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş eşlik etti. İmamoğlu ve Özilhan, buluşma öncesinde, Anadolu Efes’in Türkiye’ye kazandırdığı iki EuroLeague Şampiyonluğu kupası önünde poz verdi.

“OLİMPİYATLAR İÇİN ÖZENLİ BİR YOL YÜRÜYÜŞÜMÜZ VAR”

“İstanbul şehri olarak, uzun zamandır böyle bir olimpiyat yolculuğuna dair özenli bir yol yürüyüşümüz var” diyen İmamoğlu, bir araya geldiği Özilhan’la şu ifadeleri paylaştı:

“Bir niyet beyanımızdan sonra aslında bunun altını da doldurmak anlamında sıkı bir çalışma sürdürüyoruz. Burada bizim en önemli paydaşlarımız, elbette İstanbul'un çok kıymetli spor kulüpleri. İstanbul'umuzun tarihinde önemli üç büyük kulübü var. Onları tabii ziyaret ettim. Özellikle ‘basketbol’ denince akla gelen Anadolu Efes'le markasıyla, Avrupa'daki ve dünyadaki ismiyle çok özel bir kulübümüz. O anlamda sizi ziyaret ediyorum, üç önemli kulübümüzden sonra. Tabii bu önemli bir aşama Türk sporu açısından ve bugüne kadar elde edemedik. Bunu başarmak istiyoruz. Bu iş birliğini de kulüplerimizle birlikte, yerel bir dinamik olarak harekete geçirme arzusundayız. Tabii ki sonrasında devletimizin bütün kurumları, hükümet, yerel yönetim, diğer paydaşlarla güçlü bir sacayağını oluşturacağız. İstanbul, bunu çoktan hak etti ama bugüne kadar kısmet olmadı. Şimdi bir an önce bunu İstanbul'la buluşturmak ve dünyanın en önemli şehri, iki kıtanı buluştuğu yerde bunu yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda ziyaretinize geldim. Ve bu yolculuğun detaylarını yine sizinle konuşuruz. Bir davetimiz olacak. O davette sizler de ve özellikle değerli sporcularınızın bir kısmı olabilirse, sizleri misafir etmek istiyoruz. Hem de daveti sözlü olarak ifade edeyim istedim. 2036’ya çok var ama bugünden başlamak ve elde etmek için mücadele etmek şart.”

ÖZİLHAN: “HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özilhan ise, “Sizi görmek, bizim için büyük bir mutluluk. Tabii olimpiyatlar çok önemli ve spor çok önemli. Gençlerimiz için çok önemli. Sporu motive edecek her türlü faaliyetin yanındayız. Tabii olimpiyatlar büyük bir hedef. Türkiye de İstanbul da bunu hak ediyor. Dolayısıyla biz de Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, her türlü desteği vermeye hazırız. Yanınızdayız. Böyle büyük bir spor aktivitesini Türkiye'ye getirirsek büyük bir mutluluk olur. Uzun nefesli işler ve ilişkiler. Dolayısıyla o hedefi koyup, şimdiden uğraşmak, başlamak lazım. Geçmişte tecrübelerimiz de oldu. Bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla, yeni bir ruhla inşallah böyle bir başarıyı, bir olimpiyat organizasyonu Türkiye'ye getirebilirsek, kazandırabilirsek hem Türkiye'nin tanıtımı açısından hem spor açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Her türlü desteğe biz hazırız” diye konuştu.