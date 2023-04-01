Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara ‘Oyları bölmeyin’ çağrısı yaptı. “Memleketin her köşesinde gönüllü bir şekilde oy kullanacağız, oylarımıza sahip çıkacağız” diyen İmamoğlu, “Memleket, tam da bugün, 31 Mart’ı 1 Nisan'a bağladığı gece yapılan hukuksuzluklara, 2019’da ‘dur’ dedi. Maçta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı. Yani bize ‘kaybedenler kulübü’ diyorlardı, artık ‘kazananlar kulübüyüz’ biz. Milletçe kazanacağız. Sinoplu diyorsa, olacak kardeşim” ifadelerini kullandı.

“14 Mayıs, Büyük Atatürk'ün kurduğu kutlu Cumhuriyet’in, demokrasiyle taçlanacağı günün adıdır” diyen CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek için, Türkiye'de ayrımcılığı bitirmek için, ‘ben, sen’ değil, ‘biz’ demek için, altı Genel Başkan el ele verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aldılar. Büyük bir kadro, güçlü bir takım. Tek derdi Türkiye olan bir takım. ‘Siyaset bana ne verecek’ değil, ‘Ben Türkiye'ye ne vereceğim’ diyen bir takımla huzurunuzdayız” şeklinde konuştu.