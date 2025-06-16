Ankara Keçiören Belediyesi, Bağlum bölgesinde yapılan imar planı çalışmaları kapsamında bölge halkına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen toplantıda Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Zeki Çevik, Bağlum bölgesinde yapılan imar çalışmasında gelinen son nokta hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Soru-cevap formatında yapılan toplantıda vatandaşlar merak ettikleri tüm konuları doğrudan yetkililere sordu.

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

İmar ve Şehircilik Müdürü Zeki Çevik, bölge halkının tüm sorularını tek tek yanıtlayarak, imar süreçleri hakkında şeffaf bilgiler verdi. Yetkililer, Bağlum için yapılacak imar planında kimsenin hak kaybı yaşamayacağını, planların bölge sakinlerinin menfaatlerini koruyacak şekilde hazırlandığını belirtti. Toplantı sonunda vatandaşlar, belediyenin kurduğu iletişimden ve bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PLANLAR HALKIN YARARI GÖZETİLEREK YAPILIYOR

Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak olan yeni imar planlarının, bölge halkının beklentisini fazlasıyla karşılayacağını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Vatandaşlarımızın planlama süreçlerine daha aktif şekilde katılımını sağlamak, bilgi eksikliklerini gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Hem Bağlum’da hem de Keçiören genelinde yapacağımız tüm planlamaları halkımızın yararını gözeterek, şeffaflık ilkesiyle yürütmeye devam edeceğiz” dedi.