Türkiye, küresel uzay yarışında İMECE ile yerli ve milli bir hamle yaptı. Yörüngeye yerleşen İMECE'den ilk sinyalin alındı. Şimdi sırada iki hafta içerisinde İMECE'den ilk yüksek çözünürlükle görüntü alınacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin uzaydaki gözü olan İMECE'nin uzay yolculuğu olumsuz hava koşulları dolayısıyla üç kez ertelenmişti.

Dün Türkiye saati ile 09:48’de uzaya fırlatılarak Falcon 9 roketinden ayrılan İMECE, saat 12:29’te 680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngesinde konumlandı.

Saat 12:29’da İMECE’den ilk sinyal alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmla yeni gelişmeyi duyurdu.

Bakan Varank, “İlk sinyal alındı; İMECE yörüngesine yerleşti! Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya” derken “Sizce ilk görüntü nereden olsun?” sorusunu yöneltti.

https://twitter.com/varank/status/1647181481624625152

İMECE, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında uzay yolculuğuna başladı. Tasarım görev ömrü 5 yıl olan İMECE, Dünya’nın herhangi bir yerinden hiç bir kısıtlama olmaksızın metre altı yüksek çözünürlükte uydu görüntüsü çekebilecek. İMECE, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda kullanılacak. Uydu, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.