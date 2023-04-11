Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE uydusunun, bugün saat 09.50'de planlanan fırlatılması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Türkiye'nin uzaydaki gözü diye anılan uydunun fırlatma tarihi hakkında açıklama yapılacak.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İMECE uydusu için yapılacak olan fırlatmanın olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TÜBİTAK tarafından SpaceX'in gönderisi alıntılanarak yapılan açıklamada; "İMECE uydumuzu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmayı bugün yapmanın mümkün olmadığını resmi olarak bildirmiştir. Şu an itibariyle bir gün ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecektir" denildi.

https://twitter.com/Tubitak/status/1645606920466644994

İŞTE İMECE’NİN KÜNYESİ:

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE’nin detayları şöyle:

AĞIRLIK: Yaklaşık 700 kg

BOYUTLARI: Yaklaşık 2 m x 3,1 m

ÇEKİM KABİLİYETİ: 1000 km uzunluğunda 16,73 km genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 Mb/sn brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

YERLİLİK: Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldızizler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 m çapında antene sahip yer istasyonu.

X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.