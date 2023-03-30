İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı İmge Ay, bir yıl aradan sonra söz müzik Melda Gürbey ve Tarık İster'e ait olan düzenlemesini ve aranjesini Fırat Özbaylar'ın yaptığı "Sıra Sende" şarkısı sosyal medyada ve youtube kanalında büyük beğeni topladı.İSTANBUL (İGFA) - Güzel şarkıcı İmge Ay, bir yıl aradan sonra 'Sıra Sende' şarkısıyla müzik piyasasına iddialı giriş yaptı.

Ay'ın "Sıra Sende" şarkısı Youtube kanalında 1 milyon izlenmesinin ardından üçüncü şarkısının hazırlıklarına şimdiden başladı.

Bir yandan sahne için hocası ile birlikte reperatuar çalışmalarına başladığını belirten İmge Ay, "Artık bende sahnelere iddialı geliyorum" dedi.