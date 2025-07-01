​​​​​​​İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kurulu, vakıf merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Yılmaz yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Açılışı Orhan Camii İmamı Hacı Ahmet Çiftli Hoca'nın Kur-an tilaveti ile başlayanİMH Bursa GenelKurulunun divan başkanlığına İsmail Yılmaz Divan Kurulu üyeliklerine Ahmet Ercan Kızılcık ve Gürkan Bilgin seçildi.

5. olağan genel kurul toplantısına; İMH Bursa üyelerinin yanı sıra İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney,Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzanî Turan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, Uludağ Üniversitesi Genel sekreteri Mehmet Aydemir, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkan Yardımcısı Fesih Kaya, İMH Bölge Başkanı Gürhan Kılıç, İMH YİK Üyesi Ahmet Oruçoğlu İMH Bursa Kurucu başkanı Mutlu Keskin,İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Kadir Oruç, Yeni Dünya Vakfı Bursa Şube Başkanı ve Eğitime destek Platformu Bursa Başkanı Tahsin Kara, Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz ve Ensar Vakfı Bursa Şube Başkanı Sami Özbağkıran, vakıf, STK ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

“İMH bursa olarak Toplumun takva ekseninde dönüşümü için çalışmaya devam”

Toplantının açılışında konuşan ve “Kurulduğu 2017 yılından Bugüne Osmangazi ilçemizin kalbinde, Abdal Mehmet Camii yanındaki tarihi binada; İnsan Vakfı, Genç Hareket ve Çelebi Gençlik Derneği ile birlikte faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” diyen Ali Yılmaz, şunları söyledi: “Geçmişten aldığımız tecrübe ve birikimi geleceğin dünyasına taşımayı hedefleyen hareketimiz gerek yurt içinde gerek yurt dışında afet, savaş, açlık ve zulümle mücadele eden kardeşlerimize yardım elini uzatarak, insan onurunu ve ümmet bilincini yaşatma gayretini elden bırakmamıştır. Kuruluşumuzdan bu yana; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, toplumun her kesimine medeniyet bilincini ve sorumluluk şuurunu aşılamaya gayret ettik. İnsan Vakfı binamızda düzenlediğimiz İslami ilimler, tarih, siyaset, coğrafya ve güncel konularla ilgili haftalık sohbetler ve seminerlerle ümmetin fikrî gelişime katkı sunuyoruz. Genç Hareket birimlerimiz aracılığıyla; yaz ve kış okulları, ev sohbetleri ve üniversite gençliğine yönelik programlarla, ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmek için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kudüs davasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 7 haftalık Kudüs Seminerleri serisi ve ardından gerçekleştirilen İstanbul gezisi, bu çabalarımızın güzel bir örneği olmuştur.

Hanımlar Komisyonumuz; Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Siyer, İlmihal, el işi ve hat tezhip gibi birçok kurs ile hanım kardeşlerimizi ilmi ve manevi yönden desteklemeye devam ediyor. Aile ve çocuk eğitimlerine yönelik seminerlerle ise takva toplumunun temel taşlarını oluşturuyoruz. İnsan Vakfı çatısı altında, kahvaltı programları, hayır çarşıları, kurban organizasyonları ve Ramazan ayında gıda yardımları ve iftar sofralarıyla gönüllere dokunmayı sürdürüyoruz. Yurt içi ve dışından gelen üniversite öğrencilerimize burs ve barınma imkânları sağlayarak, Bursa’nın manevi atmosferiyle tanışmalarına vesile oluyoruz. Çelebi Gençlik Derneğimizin spor kulüpleriyle izcilik, dağcılık ve arama kurtarma eğitimleri veriyor hem fiziksel hem ruhsal yönden zinde bireylerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Arama kurtarma ekibimiz ise AFAD koordinasyonunda ulusal ve uluslararası afet bölgelerinde aktif görev almaktadır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına; piknikler, geziler, sabah namazı sonrası çorba ikramları ve medeniyet sohbetlerinden önceki akşam yemeklerimizle sosyal dayanışmayı canlı tutuyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, Bugün Bursa’da İnsan Vakfı, Genç Hareket ve Çelebi Gençlik Derneği olarak, Genel Merkezimizin belirlediği toplumun takva ekseninde dönüşümü doğrultusunda; hiçbir ayrım gözetmeksizin insanımıza ulaşmak gayesi üzerinde azimle çalışıyoruz. Bu vesileyle; yönetim kurulumuza, üyelerimiz ve bağışçılarımıza samimi destekleri ve gayretleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

Yeni dönem projelerine de değinen Yılmaz, gençlerin kamp yapabilmesi için kalıcı kamp alanları oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Yıldırım’a bir gençlik merkezi ve yurt kazandırmak için İnsan Vakfı’na arsa satın alındığını ve borçlarının ödendiğini ifade etti kısa zaman içerisinde de binanın yapımı için çalışmalara başlandığını aktardı.İMH bursa bünyesinde kurulan Çelebi Arama Kurtarma -ÇAK ile deprem zamanından beri çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, Çelebi Arama Kurtarma Ekibinin AFAD tarafından “hafif seviye” arama kurtarma akreditasyonunun tamamlandığını sonraki hedeflerinin ise orta seviye akreditasyonu olduğunu kaydetti. Yılmaz, genel kurulda kendisine güvenoyu veren ve yeniden başkanlığa seçen tüm üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Yeni yönetimin seçilmesi sonrası konukların konuşmalarına geçildi. İMH Genel Merkez adına konuşan Fesih Kaya, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin bir dernekten öte bir hareket olduğunu söyledi.

Genel kurulan katılan Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Bursa Eski Müftüsü İzani Turan da dava bilincinin son nefese kadar sürdürülmesinin değerinin bilinmesi gerektiğini belirterek, “Ankara’dan sırf kardeşliğimiz ve Allah rızasını gözetmek gayesi ile bu genel kurula iştirak etmek istedim” dedi.

İMH Onursal Başkanı Mehmet Güney de yaptığı konuşmada bu şehre gelişimin birinci sebebinin İslami mücadelenin sadece sözle değil, tavırla da gösterilmesi gerektiğini ortaya koymak olduğunu dile getirdi, Bursa’daki kardeşlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğim söyledi.

“Gazze bombalar altında susarken biz susamayız” diyen Güney, bu duruşun sadece bir vicdan değil, iman meselesi olduğunu ifade etti. Müslümanların zulme karşı birleşmesi gerektiğini belirten Güney, konuşmasını, “İslami mücadele, mazlumun yanında saf tutmaktır. Tarihin bu ağır imtihanında tarafsızlık değil, taraf olmak bir sorumluluktur. Ve biz tarafız; Gazze’nin, Kudüs’ün ve hakikatin tarafındayız” sözleriyle tamamladı.

Yeni Dönem Yönetimi Belli Oldu

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda İMH Bursa Şubesi’nin yeni dönem yönetim kadrosu şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler):

Ali Yılmaz, Halil Asa, Abdülmelik Güler, İsmail Dursun, Rasim Serim, Mücahit Demir, Yalçın Pekok, Mehmet Yılmaz, Rıfat Bakan

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler):

Özer Altun, Metin Demir, İlke Erkan Şahintürk, Emirhan Derdiman, Ramazan Gültaş, Sıddık Üçkol, Talha Gürsal

Denetim Kurulu (Asil Üyeler):

Seracettin Karayağız, İbrahim Ergün, Tülin Oruçoğlu

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler):

Murat Kılıçel, Muhammed Burak Özdemir, Murat Günal