İnsan Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen 4’ncü Olağan Genel Kurul’da, mevcut Başkan Ali Yılmaz, genel kurula katılan üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - İMH Bursa Şubesi’nin 4’ncü Olağan Genel Kurulu, Abdal Kültür Merkezi’nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısına; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, İMH Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Oruçoğlu İMH genel Merkez Teşkilat Başkanı Fesih Kaya, İMH Genel Merkez Eğitim Başkanı Fatih Büyükkara, İMH Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Taşlı, İnsan Vakfı Başkanı Haluk Nas, BİHMED Başkanı Kadir Oruç MMG Bursa Şube Başkanı Kasım Şükrü Karabulut, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Bursa Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, Memursen Bursa İl Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa Genç Memursen İl Başkanı Maksut Ali Atamer’in yanı sıra çok sayıda üye ve davetli katıldı.

Açılış ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Kurulu başkanlığına İsmail Yılmaz üyeliklerine de Mehmet Kürşat Çapar ve Mehmet Erman seçildi.

Mevcut yönetim kurulu faaliyetlerinin ve gelir-gider tablolarının oylanması ve ibra edilmesinin ardından organ seçimlerine geçildi. Açık oylama ile yapılan seçimde mevcut İMH Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, güven oyu alarak tekrar başkan seçildi.

Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan İMH Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, 3. genel kurul sonrası iki yıl içerisinde ülkenin önemli sorunlar ile karşılaştığına ve İMH Bursa olarak da ellerinden gelen çalışmaları ortaya koyduklarını ifade etti. Yılmaz, “Bu süreçte üyeler ve paydaş kurumlar ile başta deprem bölgesine yapılan ayni ve nakdi yardımlar önemli bir gündem teşkil etti” dedi.

Ali Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetimde; Halil Asa, Sefa Yılmaz, Hacı Mehmet Yılmaz, Rasim Serim, Abdülmelik Güler, Lokman Oruçoğlu, Mustafa Altay ve Rıfat Bakan yer alırken, Mutlu Keskin, Seracettin Karayağız ve Tülin Oruçoğu Denetim Kurulu'na seçildi.