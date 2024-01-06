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İMO Bursa Çalışma Grubu, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Genel Kurulu ve Seçimleri öncesinde başkan adayı ve yönetim kurulu adaylarını, düzenlediği geniş katılımlı toplantı ile kamuoyuna açıkladı.

BURSA (İGFA) - İMO Çalışma Grubu Başkan Adayı olan Serdar Atilla Erdem, konuşmasında hem kendini ve projelerini hem de yönetim kurulu adayı ekip arkadaşlarını tanıttı. Erdem, meslektaşlarını ve mesleğini hak ettiğini noktaya taşımak için üyelerden yetki istedi.

Çalışma Grubu’nun eski ve yeni üyelerinin yanı sıra İMO Bursa Şubesi’nin geçmiş dönem başkanları ve yöneticilerinin, inşaat mühendisi meclis üyelerinin, yeni mezun olup mesleğe adım atmış gençlerin ve tecrübeli inşaat mühendislerinin yer aldığı geniş katılımlı toplantı, Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca İMO Bursa’nın hinterlandında yer alan il ve ilçelerden de birçok temsilci katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte ayrıca Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve GİK Üyesi Mehmet Atmaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Turgay Yel ve Litvanya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan ile İMO Bursa Şubesi Geçmiş Dönem Başkanları ve yöneticilerinden Necati Şahin, Mehmet Albayrak, Maksut Kaya ve Cevat Şahin de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Kuruluştan bugüne bu topraklar için canını feda etmiş aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan toplantı, İMO Bursa Çalışma Grubu’nun oda yönetiminde bulunduğu dönemlere ait faaliyetleri içeren film gösterimi ile devam etti.

Ardından konuşmaları için sahneye davet edilen Başkan Adayı Serdar Atilla Erdem alkışlar eşliğinde kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi. Erdem, Çalışma Grubu olarak geçmişten günümüze yapılan faaliyetlerin özetini başlıklar halinde aktırdıktan sonra kendi yönetimlerinde yapacakları projelerinden de bahsetti. Konuşmasının devamında eleştirilerde de bulunan Erdem “Çalışma Grubu yönetimindeki lider İMO Bursa Şubesi yerine, itibarını kaybetmiş, pasif, hatta diğer meslek odalarının alt komisyonu gibi çalışarak İMO’nun kentimizdeki ve ülkemizdeki itibarını maalesef düşürmüştür” diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

Konuşmaların sona ermesinin ardından Başkan Adayı Serdar Atilla Erdem Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Adaylarını da isimlerini okuyarak sahneye davet etti. Yönetim Kurulu Adayları şu isimlerden oluştu: Serdar Atilla Erdem (Başkan Adayı), Metin Yaran, Erdem Yardımcı, Dr. Mahmud Sami Döven, Rüştü Şanlı, Ayşegül Özbek, Oğuzhan Kurt, Ozan Olgun, Muhammet Yılmaz, Yiğit Can Sezgin, Murat Kaplan, Kudret Sena Erdoğan, Büşra Aktı ve Samet Ozan Şahin.