İmralı heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ayrı ayrı görüştü. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü ise CHP ve AK Parti yöneticileriyle görüşecek.ANKARA (İGFA) - İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde görüşen DEM Parti İstanbul Milletveklili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile heyete bugün dahil olan Ahmet Türk, siyasi parti turlarına başladı.

İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Önder, Buldan ve Türk, daha sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

MHP ile görüşmede yaklaşık 40 dakika sürdü.

Gazetecilerin sorularına cevap verilmezken, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, aynı katta bulunan DEM Parti grubuna geçti.

Heyet ve partili yöneticiler burada bir araya gelirken, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine açıklama yapılmayacağını belirttiler.

Söz konusu heyetin 6 Ocak Pazartesi günü ise CHP ve AK Partili yöneticilerle görüşmesi bekleniyor.