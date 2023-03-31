Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı. Raporda depremin oluşturduğu tahribatta çarpıcı bir şekilde yer aldı.ANKARA (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023 yılının ilk ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12,2 arttı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki 22 alt sektörün 18’inde üretim artışı yaşanırken, 4’ünde ise üretim geriledi.

En yüksek artış yüzde 58 ile hazır beton sektöründe yaşanırken, ikinci sırada yüzde 51,2 artış ile metal kapı ve pencere sektörü yer aldı.

İzleyen 12 sektörde üretim artışı çift haneli gerçekleşirken, üretim gerilemesi yaşanan alt sektörler içinde demir çelik inşaat ürünlerinde yüzde 8,2 düşüş meydana geldi.

YENİDEN İMAR MALİYETİ 71 MİLYAR DOLAR!

18 alt sektörde üretimin 2022’nin aynı dönemine göre artış gösterdiğine vurgu yapılan raporda, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem etkilerine de yer verildi. Buna göre bölgede tespit edilen 704 bin 281 binanın yeniden inşası için gerekli olan imar maliyeti, 70,8 milyar dolar olarak hesaplandı.