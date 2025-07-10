İMSİAD ve İMSİFED Başkanı Şeref Demir, Bursa’da düzenlenen basın toplantısında sektörün sorunlarını dile getirerek faiz indirimi, konut kredisi ve kentsel dönüşüm teşvikleri talep etti.BURSA (İGFa) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir, Podyum Davet’te düzenlenen basın toplantısında inşaat sektörünün güncel durumunu değerlendirdi.

250’den fazla alt sektörü kapsayan ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan sektörün son yıllarda yüksek maliyetler, faiz oranları, arsa fiyatları ve likidite sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Demir, “Teşvik edici uygulamalar acilen hayata geçirilmeli. Faizler düşürülmeli, konut kredileri erişilebilir olmalı, kentsel dönüşüm desteklenmeli. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası Bursa gibi deprem riski yüksek şehirlerde de uygulanmalı,” çağrısında bulundu.

Demir, inşaatın barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda temel bir rol oynadığını vurguladı.

Yükselen maliyetler, kur baskısı, iş gücü daralması ve yabancı yatırım azalması gibi sorunların sektörü sıkıştırdığını ifade eden Demir, “Konut üretimi azaldı, talep birikti. Firmalar maliyetlere rağmen projelerini sürdürüyor. Konkordato ilan eden firmaları suçlamak, zincirleme mağduriyet yaratır,” dedi. Sektörün itibarını zedeleyen dedikodu ve bilgi kirliliğine karşı dayanışma çağrısı yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE BARINMA KRİZİ

Bursa’daki son depremlerin riski hatırlattığını belirten Demir, kentsel dönüşümün hayati bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Finansmana erişim, arsa üretimi ve şeffaf yönetimle bu süreç hızlandırılmalı” dedi. Barınma krizinin dar ve orta gelir grubunu vurduğunu, sosyal huzuru tehdit ettiğini ekledi.

Toplantıya BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, YAPIDER Başkanı Sevcan İlici, PEYZAJDER Başkanı Fulya Akfidan Sevim, Yapı Denetim Birliği Bursa Şube Başkanı Esra Yıldız İnhanlı, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, Mimar Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Rasim Selim, UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, BURSED Başkanı Erkan Öncel, DEMSİAD Başkanı Alptekin Şahintürk, ARSİYAD Başkan Yardımcısı Mürsel Öztürk, İMSİAD Başkan Yardımcıları Muhammed Adiloğlu, Nurcan Özdemir, İbrahim Cem Oflaz, Bilecik Müteahhit Derneği Başkanı Mehmet Yağız, Yenişehir Müteahhit Derneği Başkanı Emrah Taşcan, Karacabey Müteahhit Derneği Başkanı Süleyman Garip, Proentia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, İş Bankası yöneticileri Coşkun Ayyıldız ve Alper Sarıçiçek ile basın mensupları katıldı.

Toplantı, sektörel istişareyle devam etti. Proentia’dan Meryem Gök avantajları, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri anlattı.

Mehmet Yağız ve Emrah Taşcan görüşlerini paylaşırken, Barış Aksoy, Meryem Gök ve Filiz Eryılmaz’a plaket verildi.

Program, soru-cevap ve toplu fotoğraf ile sona erdi.