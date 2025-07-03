Son günlerde Bursa’da art arda yaşanan ve vatandaşları tedirgin eden depremler üzerine İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir’den önemli bir açıklama geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik merkezli 3.9, 4.2 ve 4.3büyüklüğündeki depremleri "doğanın uyarısı" olarak nitelendiren Demir, Bursa’nın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatan Şeref Demir, bilimsel verilerin bölgede büyük yıkımlara yol açabilecek bir depremin uzak olmadığını gösterdiğini ifade etti. “Bu tabloyu değiştirmek elimizdedir” diyen Demir, kentsel dönüşümün artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

OLASI BİR BÜYÜK DEPREMDE FELAKET KAPIDA

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, yaşanabilecek büyük bir depremden sadece yapıların değil, insanların ve ekonomik yapının da ciddi şekilde etkileneceğini belirtti.

Demir, olası bir felaket senaryosunda binlerce binanın yıkılması, on binlerce can kaybı, yüz binlerce insanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar görmesi, sanayi ve altyapının çökmesi ve ciddi göç hareketlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Karamsar tabloya rağmen çözümün mümkün olduğunu belirten Demir, şunları söyledi: “Yetkin mühendislik ve mimarlık hizmetleriyle inşa edilen, doğru malzeme ve sağlam zeminle desteklenen, etkin şekilde denetlenen yapılar yıkılmaz, can kaybı yaşanmaz. Bursa’nın, kendi mimarıyla, mühendisiyle, müteahhidiyle ve sanayicisiyle bu dönüşümü gerçekleştirecek kapasitesi vardır.”

Kentsel dönüşümün başarısı için merkezi ve yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çeken Demir, finansal teşvik ve modellerle desteklenecek bir dönüşüm sürecinin kritik rol oynayacağını ifade etti. Demir, “Her vatandaşın güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı anayasal bir haktır. Devletin görevi bu hakkı sağlamak için gerekli adımları atmaktır” dedi.

“İMSİAD OLARAK GÖREVE HAZIRIZ”

Şeref Demir, İMSİAD olarak depreme dayanıklı, güvenli ve estetik yapılar üretmek için çalıştıklarını belirterek açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“Tüm yetkili kurumları, kamu yöneticilerini, yerel yönetimleri ve vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm konusunda daha fazla sorumluluk almaya, irade göstermeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu süreci sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak görmek zorundayız.”