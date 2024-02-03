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İpsala Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve öğretim üyeleri BAYKAR Keşan Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve Öğr. Gör. Emrah Aydın, Dr. Öğr. Üyesi M.Ozan Akı, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Güvenlik Görevlisi Hüseyin Seren, BAYKAR Keşan Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

K.U.E.T.M Yöneticileri ile İpsala Meslek Yüksekokul ve programları hakkında bilgi verilerek, öğrencilere yönelik düzenlenebilecek ortak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Devam etmekte olan staj iş birliği ve staj sonrası tam zamanlı çalışmaya başlayan eski öğrenciler ile ilgili olumlu görüşlerini ve iyi dileklerini ileten yöneticilere plaket takdiminde bulunuldu.

Faydalı geçen görüşmeler sonunda katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı BAYKAR ailesine teşekkür edildi.