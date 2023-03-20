Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak için YSK'ya başvuruda bulundu.ANKARA (İGFA) - YSK önünde çok sayıda partilinin destek verdiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde yapılan ön seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

İNCE: SEÇİM İKİNCİ TURA KALACAK, YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE OYLA SEÇİLECEĞİM

Türkiye'nin "trol cenneti" olduğunu belirten İnce YSK'ya yaptığı başvurunun ardından, "Türkiye'de sadece İletişim Başkanlığı'nın trolleri yok. Parti trolleri belediye başkanlığı trolleri var. Önce Sayın Ekrem İmamoğlu'na sonra Sayın Meral Akşener'e yaptılar. Bu trol ordusu şimdi bana. Kimse pes edeceğimi zannetmesin. Ben çetin cevizim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız" dedi.

https://twitter.com/vekilince/status/1637792214536572930

"ALTILI MASA İTİRAZI YAPAMIYOR, ONU DA BİZ YAPACAĞIZ"

"Bugün oy oranımız 19-20'lerde, bunu herkes biliyor. AK Parti'nin, CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Seçim sürecinde adayların bazıları oy oranını düşürür bazıları azaltır. Bizim medyamız yok. Gençlerimiz var. Bot hesap diyorlar. Bizim belediye parası hazine parası yok. Biz kampanyayı 30'un üzerinde tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak yüzde 60'ın üzerinde oyla seçileceğim" diyen İnce, "Trol ordularına, buradan giriyor buradan çıkıyor. Ben projelerimi anlatacağım. Bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim dinletemedim. Memleketi uçurumun kenarından çıkarıp alacağız. Sayın Erdoğan'ın Anayasa'ya göre aday olamayacağına dair dilekçemiz hazır. O itirazımızı da yapacağız. Altılı Masa bu itirazı yapamıyor. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK'ya yapacağız" diye konuştu.