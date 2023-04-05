Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başladı. Atatürk'ün manevi huzura çıka İnce ve partililer, "Kurduğunuz Cumhuriyeti, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız" sözü verdi.ANKARA (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün partililer ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine yürüyen İnce ve partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

Muharrem İnce, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ey Büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet’i, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”

Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabında da paylaştı.