Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, İncesu Deresi’nde temizlik çalışması başlattı.SAMSUN (İGFA) - Debisi yağmur sularının taşıdığı malzemelerle dolan derenin denizle buluştuğu kısmını ıslah ederek suyun akışını rahatlatan SASKİ ekipleri, iş makineleriyle tonlarca teressübat çıkardı. Ekipler aşırı yağışların neden olduğu su taşkınlarını önlemek amacıyla derelerdeki düzenli ıslah ve temizlik çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir tarafında hayata geçirdiği hizmetlerle vatandaşların takdirini topluyor. İlçelerin kırsal mahallelerindeki alt ve üstyapı çalışmalarına ayrı önem veren belediyenin SASKİ Genel Müdürlüğü; içme suyu, yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla şebeke hatlarını yenilemeye devam ediyor.

Taşkın riski taşıyan dereler temizleniyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı gerçekleşen sağanak yağışların sel ve su baskınlarıyla çevreye verdiği zararı en aza indirmeye yönelik çalışan SASKİ ekipleri; Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde dereleri ıslah ediyor. Çok sayıda derenin periyodik temizliğini tamamlayan ekipler, dere ıslahlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesinde 4 bin 500 metre uzunluğundaki İncesu Deresi’ne geçen ekipler, önce derenin denizle bağlantı kısmını rehabilite etti. Suyun denize ulaşmasını engelleyen çakıl ve kum birikintilerini paletli iş makinesiyle ortadan kaldıran SASKİ ekipleri, ardından daha önce bin 200 metresi ıslah edilen derede temizlik çalışmalarına başladı. Burada yağmurların taşıdığı alüvyonlar ile dibe çöken tonlarca teressübat, kamyonlara yüklenerek ruhsatlı depolama alanlarına gönderiliyor.