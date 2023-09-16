Dünyanın en popüler ikinci araç çağırma ve şehir içi hizmetler platformu olan inDrive, faaliyet gösterdiği ülkelerde sinemacıları desteklemek için yeni bir proje başlattı. "Alternativa Film Projesi"ne bu yıl sadece Türkiye ve Asya ülkelerinden sinemacılar katılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Küresel teknoloji şirketi inDrive, dünya genelinde film yapımcılarını ve sinemacıları desteklemek amacıyla kar amacı gütmeyen yeni bir film girişimi başlattı. “Alternativa Film Projesi”, inDrive’ın hem küresel eşitliği geliştirme misyonunu genişletecek hem de gelecek nesil film yapımcılarına yeni kapılar açacak. Üç aşamadan oluşan film projesi, yerel uzun metrajlı filmlerin, animasyon filmlerin, belgesellerin ve kısa filmlerin yarıştığı bir yarışma ve ödül töreni, para ödülü ve gelecek nesil film yapımcılarını geliştirmek için yapılacak eğitimleri kapsıyor.

“Alternativa Film Projesi” her yıl dünyada farklı bir bölgeyi ön plana çıkaracak. 2023 için Orta Asya’yı seçen projenin merkezi, asırlık göçebe geleneklerinin çağdaş sanat ve müzikle harmanlandığı kültür merkezi Kazakistan'ın Almatı kenti olacak. Çeşitli etnik grupların yaşadığı bölge, kültürlerin, dinlerin ve inançların büyüleyici bir karışımını sunuyor.

“Alternativa Film Projesi” ücretsiz ve uygulamalı eğitim programları ile başlayacak. “Teen Lab” eğitim kampı genç yetenekleri yetiştirmeyi, katılımcıları sinemanın temelleri ve ekip çalışmasının önemi konusunda eğitmeyi amaçlıyor. “Etki Laboratuvarı” ise proje dışındaki ilk program. Küresel Kuzey, çalışan üreticilere STK'lar ve devlet kurumlarıyla ortaklık kurarak nasıl daha etkili, sürdürülebilir ve kapsayıcı filmler yaratabileceklerini öğretmek için tasarlandı. Projede ayrıca halka açık film gösterimleri, network oluşturma, sunum atölyeleri gibi etkinlikler yer alacak.

Büyük ödül 100 bin dolar

Film projesinin bir diğer önemli ayağı ise açılış ödül töreni “Alternativa Film Ödülleri”. Ödül töreni; sanatsal değerleri, film yapma potansiyelini ve sinemanın sosyal etkisini artıran çalışmaların yanı sıra geniş izleyici kitlesine sahip daha ana akım filmleri ödüllendiren alternatif bir takdir sistemi olarak dikkat çekecek. Törende, geleneksel "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin yerine kültürel, toplumsal ve sektörel etkiyi örnekleyen unvanlar ve yetenekler için ödüller verilecek. Ayrıca kamuoyunun dikkatini çeken bir konuya ışık tutan bir filmi onurlandıran "Spotlight Ödülü”, ilk kez gösterime giren bir film yapımcısına ise "Geleceğin Sesleri Ödülü" verilecek. Diğer ödüller arasında kritik sosyal konuları (insan hakları, göç, savaş suçları ve çevre gibi) ele alan "Alter Ödülü" ve ulusal kategoride "Nativa Ödülü" yer alıyor.