Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ve Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryoya göre merkez üssü İnegöl olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, cansız mankenler 140 kişilik ekip tarafından kurtarıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesi deprem gerçeğine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

İNDAK’ın arama kurtarma görevlilerinin afetlere tam manasıyla hazır olması maksadıyla yapılan tatbikat, hazırlanan senaryo üzerinden birebir uygulanarak gerçekleştirildi. Arama kurtarma çalışması ise hafta içi yıkım çalışması başlayan Yazıcılar Sitesi kentsel dönüşüm alanında yapıldı. Burada yıkım öncesi binalara yerleştirilen cansız mankenler ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldı.

Hazırlanan senaryoya göre; 12 Ağustos Cumartesi günü sabah 05.35’te merkez üssü Bursa’nın İnegöl ilçesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıkıcı hasarın yaşandığı deprem sonrası AFAD tarafından acil destek istenmesi üzerine, 140 kişilik İNDAK ekibi 06.00’da dernek merkezinde toplanıp müdahale için bölgeye hareket etti. Arama kurtarma çalışması yapılan bölgede İNDAK’ın yanı sıra sağlık ekipleri ile belediye ekipleri ve 11 araç hazır bulundu. Enkaza girerek çalışmaları başlatan ekipler, tatbikat süresince 5 canlı kurtardı. 7 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ HATIRLATMASI

Enkazdan kurtarma çalışmalarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da İNDAK Başkanı Ömer Gürkan ile birlikte alanda takip etti. Bu sırada tatbikata ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “İNDAK ekibimizle birlikte Yazıcılar Sitesinde canlı deprem tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz yakın tarihlerde yaşadığımız bir Kahramanmaraş depremi var. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

DAHA FAZLA PROFESYONELE İHTİYACIMIZ VAR

Deprem döneminde daha fazla profesyonele ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Başkan Taban, şunları kaydetti:

“Tatbikatı gerçekleştirdiğimiz bu alan geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümle ilgili yıkım çalışmalarının başladığı alan. Biz burada İNDAK ile bir canlı tatbikat gerçekleştirmiş oluyoruz. Yıkım çalışmaları başlamadan önce bina içerisine cansız mankenler, birtakım eşyalar yerleştirildi. Bunların burada profesyonel ekipler tarafından kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları bizzat canlı olarak yaşamış ve yaşatmış oluyoruz. Biz deprem döneminde gördük ki daha fazlaca profesyonele ihtiyacımız var. İNDAK’ta şehrimizde gönüllü olarak kurulmuş bir sivil hareket. İnegöl Belediyesi olarak bizler de onlara destek olmaya çalışıyoruz, bu süreç içerisinde ilerlemelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Olası bir depremde profesyonel ekipler eliyle bu müdahaleleri gerek kendi bölgemizde gerekse de başka bölgelerde yaşanacak problemleri inşallah İNDAK ile çözmeye çalışacağız.”