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Bursa'da alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamasına başlayan İnegöl Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi Işıktepe Sokağın asfalt kaplamasına başladı.BURSA (İGFA) - Bir yandan alt yapı yenileme çalışmaları devam eden İnegöl’de bir yandan da hem Bursa Büyükşehir hem İnegöl Belediyesi asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde kış mevsimi öncesi hummalı bir asfalt kaplama süreci yaşanıyor. Şehir merkezinde devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra Alanyurt bölgesinde de Yunus Emre Mahallesinde daha önce parke taş kaplı Işıkteşe Sokak, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltla kaplanıyor.

BAŞKAN TABAN GECE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Gece gündüz devam eden çalışmaları, Belediye Başkanı Alper Taban Salı akşamı beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. BUSKİ’nin alt yapı çalışmasını tamamladığı Işıktepe Sokakta yapılan asfalt uygulaması incelemesine Başkan Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Cemal Tekin ve mahalle sakinleri de katıldı.

Sokağın daha önce parke taş kaplı olduğu belirtilirken, alt yapı kazılarının ardından asfalt kaplandığı ifade edildi. 600 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğe sahip sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 1760 ton PMT malzeme serimi ve 960 ton asfalt kaplama yaptığı ifade edildi. Başkan Alper Taban, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.